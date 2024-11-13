Бьюти-эксперт Кирилловская: подделки могут нанести вред коже, здоровью и кошельку

Современный рынок косметики переполнен: от люксовых брендов до доступных масс-маркетов — выбор кажется безграничным, однако наряду с качественными продуктами на рынке активно развиваются подделки, которые выглядят так же, как и настоящие, но могут значительно отличаться по всем остальным пунктам, рассказала "Газете.