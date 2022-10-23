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Сибирское ханство по традиции считается одним из наименее развитых осколков бывшей монгольской империи

Сибирское ханство по традиции считается одним из наименее развитых осколков бывшей монгольской империи

Сибирское ханство традиционно считается одной из наименее развитых частей бывшей Монгольской империи.

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