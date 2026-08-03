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ДумаТВ

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Пискарев заявил о выявленных очередных попытках внешнего вмешательства в выборы в нашей стране

Пискарев заявил о выявленных очередных попытках внешнего вмешательства в выборы в нашей стране

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам о выявленных очередных попытках внешнего вмешательства в выборы в нашей стране.

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