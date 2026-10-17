Транзит украинской кукурузы через территорию Венгрии в Западную Европу не встретит возражений Будапешта, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 17 октября в интервью телеканалу RTL.
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