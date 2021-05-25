Мировое обозрение

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Мотив преступления: почему школьники взялись за оружие

Мотив преступления: почему школьники взялись за оружие

Прошли две недели с того момента того, как в Казани девятнадцатилетний молодой человек заявился с ружьем в школу, где когда-то учился, и начал стрелять… Это событие мгновенно попало на первые полосы газет и сайтов, волной возмущения и сочувствий прокатилось по интернету, заставило нас повернуться к школьной теме и задаться вопросом — так что же с нами происходит? Потому что новости из области просвещенного образования все больше напоминают фронтовые сводки — то мы узнаем о керченском стрелке, то о зарубившем свою семью топором подростке из Екатеринбурга, теперь вот — отчисленный из колледжа студент, который вдруг «ощутил себя Богом» и пошел в школу, где когда-то учился, отомстить за прошлые обиды совершенно незнакомым людям.

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