Мотив преступления: почему школьники взялись за оружие

Прошли две недели с того момента того, как в Казани девятнадцатилетний молодой человек заявился с ружьем в школу, где когда-то учился, и начал стрелять… Это событие мгновенно попало на первые полосы газет и сайтов, волной возмущения и сочувствий прокатилось по интернету, заставило нас повернуться к школьной теме и задаться вопросом — так что же с нами происходит? Потому что новости из области просвещенного образования все больше напоминают фронтовые сводки — то мы узнаем о керченском стрелке, то о зарубившем свою семью топором подростке из Екатеринбурга, теперь вот — отчисленный из колледжа студент, который вдруг «ощутил себя Богом» и пошел в школу, где когда-то учился, отомстить за прошлые обиды совершенно незнакомым людям.