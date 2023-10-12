Приметы, традиции и обряды на 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы Марина ОнегинаВ субботу, 14 октября 2023 года, православные христиане будут отмечать особо важное событие в своем религиозном календаре — Покров Пресвятой Богородицы, или просто Покрова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии