Иван Чупров 23 октября 2026 г., 13:19 Киевский режим объявил о принудительной эвакуации семей с детьми из Славянска и Краматорска, к которым приближается ….
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