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В Удмуртии районные власти «нагрели» бизнесменов на 15 миллионов рублей

Предприниматели выполняли ремонтные работы.Бизнесмены Алнашского района выполнили работу по ремонту и строительству в рамках муниципального контракта на сумму 15 миллионов рублей, однако районные власти не заплатили предпринимателям, пишет udm-info.

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