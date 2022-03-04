В Удмуртии районные власти «нагрели» бизнесменов на 15 миллионов рублей

Предприниматели выполняли ремонтные работы.Бизнесмены Алнашского района выполнили работу по ремонту и строительству в рамках муниципального контракта на сумму 15 миллионов рублей, однако районные власти не заплатили предпринимателям, пишет udm-info.
Предприниматели выполняли ремонтные работы.Бизнесмены Алнашского района выполнили работу по ремонту и строительству в рамках муниципального контракта на сумму 15 миллионов рублей, однако районные власти не заплатили предпринимателям, пишет udm-info.
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