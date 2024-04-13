Директор IT-компании Хомутов предупредил о новой мошеннической схеме от лица «Госуслуг»

Россиянам угрожает новая мошенническая схема от лица «Госуслуг» и полиции. Преступники звонят своим жертвам, притворяясь сотрудниками финмониторинга, просят граждан скачать приложение с удаленным управлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии