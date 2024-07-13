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Губернатор Гладков: ВСУ снова обстреляли Шебекино, 8 человек пострадали

Губернатор Гладков: ВСУ снова обстреляли Шебекино, 8 человек пострадали

Украинские боевики обстреливают город Шебекино третий день подряд. После очередной атаки ранения получили восемь мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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