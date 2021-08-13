Я теперь антисоветчик и советов не даю (с)!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЯ теперь антисоветчик и советов не даю (с)! Школа экзорцистов Рубрика "Вынесено из комментариев". Развёрнутый ответ на цитату: Я не антисовѣтчикъ.Вернуться к статье207НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ВОСТОКОВКонтра и в Африке контра.Ирина52От вашей лжи нас уже тошнит... Клеветать на героев,боровшихся за свободу народа - ваша форма бизнеса.Довольно прибыльного,судя по тому, сколько вас развелось гна просторах Интернета. Вам нужны темные и необразованные РАБЫ БОЖЬИ и РАБЫ ЭЛИТЫ. А Таким, как Герцен и Потебня были дороги ценности народа, его духовное наследите и духовная свобода.А большевиком - наука и образование как образ жизни народа. Бассейн "Москва" на месте вашего "Храма Христа Спасителя" как символа религиозного дурмана только здоровья народу прибавлял. Восстановили это НЕПОТРЕБСТВО - АНТИХРИСТ в РФ правил БАЛ. Недаром над этим , с позволения сказать, "христианским" храмом главенствует статуя Петра Первого в облике царя - Антихриста. А священники в этом храме Чубайсам аллилую поют...ДмитрийРасскажите, а чем царь в это время занимался? У него страна рассыпалась, а он блядовал ,да письма любовные слал. Я читал его переписку. Просрал страну, влез в ненужную России войну, русских солдат кинул на убой и стал святым великомученником... Он и от власти отказался как от ужина, интересы были блядские! Ноги надо вырвать тем, кто его канонизировал.ДмитрийРасскажите, а чем царь в это время занимался? У него страна рассыпалась, а он блядовал ,да письма любовные слал. Я читал его переписку. Просрал страну, влез в ненужную России войну, русских солдат кинул на убой и стал святым великомученником... Он и от власти отказался как от ужина, интересы были блядские! Ноги надо вырвать тем, кто его канонизировал.Борис НиколаевичЕсли ты антисоветчик, то твоё место на виселице! Вот такое моё мнение!Евгений АйоллоПросто автор недалёкий, неграмотный и не очень умный человек. И, к тому же - позёр.ВЛАДИМИР ЛАПИНа короче гондон штопанный!!Сергей ЛепеховАлексей СмирновЛожь и чушь. Автор считает. что все мы стали намного счастливее и более русскими построив заново разрушенные церкви. в которые ходит человек двести за год? Да и царя защищать нужно не перед большевиками. а перед капиталистами. которые и свергли его в феврале 1917го года.Владимир ПетровБраво, автор! 3адолбала совковая ложь... И ведь гигнулась кроваво xимера коммунизма, а всё её наxваливают дебилы и подлецы.Православный Коммунист Православный Коммунистпривет папику ...Православный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный КоммунистСЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ !!!! АМИНЬ !!!Александр Третьякафьтер из недобитыхКомментировать
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