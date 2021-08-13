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Я теперь антисоветчик и советов не даю (с)!

Я теперь антисоветчик и советов не даю (с)!

Школа экзорцистов Рубрика "Вынесено из комментариев". Развёрнутый ответ на цитату: Я не антисовѣтчикъ.

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Игорь ВОСТОКОВ
Контра и в Африке контра.
Ирина52
От вашей лжи нас уже тошнит... Клеветать на героев,боровшихся за свободу народа - ваша форма бизнеса.Довольно прибыльного,судя по тому, сколько вас развелось гна просторах Интернета. Вам нужны темные и необразованные РАБЫ БОЖЬИ и РАБЫ ЭЛИТЫ. А Таким, как Герцен и Потебня были дороги ценности народа, его духовное наследите и духовная свобода.А большевиком - наука и образование как образ жизни народа. Бассейн "Москва" на месте вашего "Храма Христа Спасителя" как символа религиозного дурмана только здоровья народу прибавлял. Восстановили это НЕПОТРЕБСТВО - АНТИХРИСТ в РФ правил БАЛ. Недаром над этим , с позволения сказать, "христианским" храмом главенствует статуя Петра Первого в облике царя - Антихриста. А священники в этом храме Чубайсам аллилую поют...
Дмитрий
Расскажите, а чем царь в это время занимался? У него страна рассыпалась, а он блядовал ,да письма любовные слал. Я читал его переписку. Просрал страну, влез в ненужную России войну, русских солдат кинул на убой и стал святым великомученником... Он и от власти отказался как от ужина, интересы были блядские! Ноги надо вырвать тем, кто его канонизировал.
Дмитрий
Расскажите, а чем царь в это время занимался? У него страна рассыпалась, а он блядовал ,да письма любовные слал. Я читал его переписку. Просрал страну, влез в ненужную России войну, русских солдат кинул на убой и стал святым великомученником... Он и от власти отказался как от ужина, интересы были блядские! Ноги надо вырвать тем, кто его канонизировал.
Борис Николаевич
Если ты антисоветчик, то твоё место на виселице! Вот такое моё мнение!
Евгений Айолло
Просто автор недалёкий, неграмотный и не очень умный человек. И, к тому же - позёр.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
а короче гондон штопанный!!
Сергей Лепехов
Алексей Смирнов
Ложь и чушь. Автор считает. что все мы стали намного счастливее и более русскими построив заново разрушенные церкви. в которые ходит человек двести за год? Да и царя защищать нужно не перед большевиками. а перед капиталистами. которые и свергли его в феврале 1917го года.
Владимир Петров
Браво, автор! 3адолбала совковая ложь... И ведь гигнулась кроваво xимера коммунизма, а всё её наxваливают дебилы и подлецы.
Православный Коммунист Православный Коммунист
привет папику ...
Православный Коммунист Православный Коммунист
Православный Коммунист Православный Коммунист
Православный Коммунист Православный Коммунист
Православный Коммунист Православный Коммунист
Православный Коммунист Православный Коммунист
Православный Коммунист Православный Коммунист
Православный Коммунист Православный Коммунист
Православный Коммунист Православный Коммунист
СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ !!!! АМИНЬ !!!
Александр Третьяк
афьтер из недобитых

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