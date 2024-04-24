200 граммов колбасы, 4 картофелины, яйца и сыр: продукты простые, но для ужина на семью достаточно

Для приготовления вкусного ужина совершенно необязательно проводить на кухне часы времени. И большого количества продуктов закупать тоже не нужно: покажем, как вкусно накормить всю семью четырьмя картофелинами и небольшим кусочком колбасы.
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