Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    Всю семью - это из скольки человек? Из двоих? Или вообще одного?200 граммов колба...
  • sorsw
    Хороший советЗаморозили мясо п...
  • Евгений Бут
    Борщ хорошо прогревается 4:30-5 минут. Картофель готовится от 6 до 10 минут, зависит от Объема8 лучших блюд из ...

200 граммов колбасы, 4 картофелины, яйца и сыр: продукты простые, но для ужина на семью достаточно

200 граммов колбасы, 4 картофелины, яйца и сыр: продукты простые, но для ужина на семью достаточно

Для приготовления вкусного ужина совершенно необязательно проводить на кухне часы времени. И большого количества продуктов закупать тоже не нужно: покажем, как вкусно накормить всю семью четырьмя картофелинами и небольшим кусочком колбасы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена
Всю семью - это из скольки человек? Из двоих? Или вообще одного?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх