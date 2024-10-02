Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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После Угледара русские пытаются прорвать мощный рубеж обороны ВСУ

После Угледара русские пытаются прорвать мощный рубеж обороны ВСУ

После освобождения Угледара ВС РФ предстоит пройти выстроенные ВСУ серьезные оборонительные позиции, что в перспективе позволит российским подразделениям выйти к южному берегу реки Волчья и вплотную приблизится к Курахово.

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