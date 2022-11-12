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Бьелса может возглавить «Борнмут». Клуб идет 17-м в АПЛ

Марсело Бьелса может вернуться к работе в АПЛ. 67-летний аргентинец провел конструктивные переговоры с «Борнмутом» и готов возглавить этот клуб.

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