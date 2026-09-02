В Верховье коммунальщики задолжали Газпрому больше миллиона рублей

Арбитражный суд Орловской области разобрал иск газовиков к коммунальщикам посёлка Верховье и наглядно напомнил чиновникам о правилах субсидиарной ответственности.
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