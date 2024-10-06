В Грузии предупредили о возможном запуске майдана по белорусскому сценарию

Майдан в Грузии могут развернуть по белорусскому сценарию 2020 года, с той разницей, что Лукашенко удалось остановить его, а в Грузии власть будет намного уязвимее, заявили лидеры «Консервативного движения» Грузии Зураб Махарадзе и Георгий Кардава 4 октября в передаче «Альт-аналитика» на телеканале «Альт-инфо».