Минприроды: четыре опасных медведя ликвидированы у Красноярска

В Красноярском крае ликвидированы четыре опасных медведя после трагических инцидентов. 3 сентября тела двух женщин, погибших от нападения медведя, нашли в Енисейском округе.
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