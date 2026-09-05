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Царьград

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Минприроды: четыре опасных медведя ликвидированы у Красноярска

Минприроды: четыре опасных медведя ликвидированы у Красноярска

В Красноярском крае ликвидированы четыре опасных медведя после трагических инцидентов. 3 сентября тела двух женщин, погибших от нападения медведя, нашли в Енисейском округе.

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