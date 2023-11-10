Samsung добавит в смартфоны функцию перевода разговора на любой язык в реальном времени

Искусственный интеллект - Galaxy AI - сможет работать даже без подключения устройства к интернету.Компания Samsung анонсировала появление в новых моделях своих смартфонов Galaxy AI - системы искусственного интеллекта, которая сможет переводить разговоры с одного языка на другой в режиме реального времени.