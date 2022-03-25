Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Сорокин – 3-я звезда матча с «Детройтом»: 37 сэйвов после 39 бросков, 5-я победа в 6 последних играх

Илья Сорокин стал 3-й звездой матча с «Детройтом», отразив 37 бросков из 39. «Айлендерс» обыграли «Ред Уингс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх