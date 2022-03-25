Сорокин – 3-я звезда матча с «Детройтом»: 37 сэйвов после 39 бросков, 5-я победа в 6 последних играх

Илья Сорокин стал 3-й звездой матча с «Детройтом», отразив 37 бросков из 39. «Айлендерс» обыграли «Ред Уингс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
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