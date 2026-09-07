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Газета.ру

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Физик Буряков: электросамокат не притягивает молнию, но есть другой риск

Физик Буряков: электросамокат не притягивает молнию, но есть другой риск

Во время грозы от поездки на электросамокате лучше отказаться. Основными факторами, определяющими место удара молнии, являются высота, остроконечная форма и изолированность объекта, поэтому сам электросамокат не «притягивает» молнию, хотя его металлические части и могут хорошо проводить ток при разряде, рассказал «Газете.

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