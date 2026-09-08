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Медицина 2.0

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Раскрыты защищающие от последствий загрязнения воздуха продукты

Раскрыты защищающие от последствий загрязнения воздуха продукты

Некоторые продукты средиземноморской диеты могут снижать повреждение ДНК, вызванное мельчайшими частицами загрязненного воздуха.

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