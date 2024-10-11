Петербуржца лишили свободы на полтора года из-за алиментного долга 300 тысяч рублей

Мужчина не выплачивал деньги в пользу сына с 2021 года Уклоняющегося от уплаты алиментов 32-летнего петербуржца приговорили судом к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.