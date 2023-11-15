Бьорндален заявил, что ждет возвращения России и Белоруссии на соревнования

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален в интервью норвежскому телеканалу VG заявил, что хотел бы как можно скорее вновь увидеть российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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