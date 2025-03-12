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Госуслуги не звонят и не пишут пользователям с предложением снять самозапрет на кредиты

Госуслуги не звонят и не пишут пользователям с предложением снять самозапрет на кредиты

Сотрудники «Госуслуг» не звонят и не предлагают снять самозапрет на кредиты. Сделать это может только сам пользователь может отменить его с помощью электронной подписи, сообщило в своем тг-канале Минцифры РФ.

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