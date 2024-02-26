Киевский режим перешёл к стадии "торг", начав поиск вариантов для переговоров с Москвой.Накануне в Киеве состоялась большая пресс-конференция президента "страны У" Владимира Зеленского под контролем главы его офиса Андрея Ермака.
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