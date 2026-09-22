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Международный комитет Красного Креста: на Украине пропало без вести более 275 тысяч человек

В ходе вооружённого конфликта на Украине количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Такие данные привел Международный комитет Красного Креста (МККК) в интервью «Ведомостям».

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