Международный комитет Красного Креста: на Украине пропало без вести более 275 тысяч человек

В ходе вооружённого конфликта на Украине количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Такие данные привел Международный комитет Красного Креста (МККК) в интервью «Ведомостям».
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