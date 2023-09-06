Американец попытался пересечь океан в гигантском "колесе хомяка"

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Владимир Акулов

Для этого дурака и лучше , что его задержали...Был случай в Крыму , около Симеиза ... Молодая девушка , чемпионка -пловчиха познакомилась на пляже с молодым парнем...И позвала его поплавать в ...открытом море... Парень плавал хорошо... Но перед этим сильно перебрал с алкоголем ...Так что руки тряслись и сердце барахлило... Не желая показаться трусом , парень нырнул вслед за *русалкой* в набегающие синие волны... Отплыла влюбленная пара довольно далеко от берега - метров 300...Двухметровые волны накатывались на пловцов... Парень несколько раз хлебнул соленой воды... Силы начали покидать пловца... Но *герой* не хотел признаваться девушке в своей слабости... Утонул бы парень через некоторое время... Но... Тут к отважным пловцам приблизился пограничный катер ... И военные в мегафон приказали паре плыть к берегу... Пришлось подчиниться... Так пограничники спасли жизнь слабеющему парню... Однако девушка-русалка об этом так не узнала... Конечно , девушка не хотела утопить нового знакомого... Она хотела проверить его силу и смелость... Хотела узнать : достоин ли он ее любви. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223090700066