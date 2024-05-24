Окружающая среда — под контролем специалистов лаборатории «Восточного Порта»

Минимизация воздействия на окружающую среду — один из приоритетов АО «Восточный Порт». Применение наилучших доступных технологий и регулярная модернизация материально-технической базы позволяют защитить от техногенного загрязнения уникальную приморскую природу.
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