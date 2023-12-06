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Царьград

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Не поделили добро. В Ростовской области сын до смерти забил родного отца из-за наследства

Не поделили добро. В Ростовской области сын до смерти забил родного отца из-за наследства

Пожилой родственник пригрозил сыну оставить его без всего, что останется после его кончины.В Ростовской области 47-летний мужчина забил до смерти своего отца, после того, как пенсионер пригрозил лишить его наследства.

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