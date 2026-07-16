RWB запустила программу "Платформа роста" в Мордовии

RWB запустила в Мордовии комплексную программу поддержки предпринимателей "Платформа роста". Соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна и главы республики Артема Здунова, сообщили в пресс-службе компании.
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