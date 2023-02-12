Американские зенитные установки морского базирования

Решение задач ПВО-ПРО в ВМС США возлагается на боевые корабли, оснащенные системами управляемого ракетного оружия (УРО) и боевыми информационно-управляющими системами (БИУС) типа Aegis.
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