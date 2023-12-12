Блокадники Ленинграда из Новосибирской области получат по 50 тысяч рублей

Право на выплату имеют 83 жителя региона. Деньги переведут вместе с декабрьской пенсией.Жители Новосибирской области, принимавшие участие в обороне блокадного Ленинграда или проживавшие на территории города во время блокады в годы Великой Отечественной войны, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.