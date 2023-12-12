Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    мед.помощь оказывают даже врагам, а тут свои... ужас!Группу раненных ш...
  • Татьяна Долхонова
    У нас в России много азиатов, мирных понимающих, воюют за Родину, потому что учили историю они и их родители лучше, ч...Мигранты устроили...
  • Татьяна Долхонова
    А почему вы их называете азиатами?Мигранты устроили...

Блокадники Ленинграда из Новосибирской области получат по 50 тысяч рублей

Блокадники Ленинграда из Новосибирской области получат по 50 тысяч рублей

Право на выплату имеют 83 жителя региона. Деньги переведут вместе с декабрьской пенсией.Жители Новосибирской области, принимавшие участие в обороне блокадного Ленинграда или проживавшие на территории города во время блокады в годы Великой Отечественной войны, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх