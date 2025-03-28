Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Киев продолжать вести боевые действия, но, видимо, забыл, что у России есть атомные подлодки.
Путин напомнил экс-премьеру Британии про атомные подлодки
Комментарии
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Alex Nемо
На западе вообще, и в мелкобритании конкретно, нет коллективов. Есть организации повязанные контрактами, но не коллективы...
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14 час.
И
Иринушка
Крысеныш с прической психа, которого в собственной стране погнали из власти сцаными тряпками, чего-то заявил ? Очень смешно.
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12 час.
АК
Арик Кука
Удобно путают прозападную администрацию РФ и население РФ. Как в Минске, так и сегодня, все простолюдины против перемирия с нацистами, и требуют полной победы и разгрома врага.
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7 час.
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