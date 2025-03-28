Путин напомнил экс-премьеру Британии про атомные подлодки

Alex Nемо На западе вообще, и в мелкобритании конкретно, нет коллективов. Есть организации повязанные контрактами, но не коллективы...

И Иринушка Крысеныш с прической психа, которого в собственной стране погнали из власти сцаными тряпками, чего-то заявил ? Очень смешно.