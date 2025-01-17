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Как установить на iPhone приложения, которых нет в App Store: проверенные способы

Как установить на iPhone приложения, которых нет в App Store: проверенные способы

Начиная с февраля 2022 года Apple удаляет из своего официального магазина App Store приложения оказавшихся под санкциями российских компаний, а некоторые иностранные сервисы теперь не отображаются у отечественных пользователей.

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