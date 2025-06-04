В Башкирии школьница потеряла сознание после одной затяжки вейпом

На кадрах с установленной на подъезде камеры видно, как к сидящим на лавочке молодым людям подходят две девочки с портфелями и начинают выпрашивать затянуться электронным устройством, обещая после этого уйти.
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