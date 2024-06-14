Отзывать разрешение на строительство у ЖК «Мирапорт» в омском микрорайоне Пригородный, где после начала стройки по соседству на стенах появились трещины, не будут.
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Отзывать разрешение на строительство у ЖК «Мирапорт» в омском микрорайоне Пригородный, где после начала стройки по соседству на стенах появились трещины, не будут.