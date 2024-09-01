Эксперт назвал новую «кровь» мировой экономики

Новой «кровью» мировой экономики стали информационные технологии, они заменили нефть, 1 сентября заявил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в интервью РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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