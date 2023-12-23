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ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче

ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не стало отвечать на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинской Буче.

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