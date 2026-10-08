Историю отечественного кино показали через 400 уникальных экспонатов

Отмотать пленку к началу советского кинематографа предлагают сегодня в Центральном музее кино. Там открылась выставка, которая рассказывает и показывает главные кадры в истории кино.
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