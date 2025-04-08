Игорь Зубов и Нэргуй Мягмар провели заседание российско-монгольской рабочей группы по приграничному сотрудничеству органов внутренних дел России и Монголии

В г. Улан-Удэ состоялось заседание российско-монгольской рабочей группы по приграничному сотрудничеству между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством юстиции и внутренних дел Монголии.
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