Сколько можно съесть шашлыка, чтобы не стало плохо: Рекомендации специалиста

Врач Лазуренко рассказала, что порция шашлыка более чем 250 граммов приводит к тяжести. "Если съесть больше 250 граммов, то будет нагрузка на наши пищеварительные ферменты, которые расщепляют белок", - объяснила специалист.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии