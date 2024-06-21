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Сколько можно съесть шашлыка, чтобы не стало плохо: Рекомендации специалиста

Сколько можно съесть шашлыка, чтобы не стало плохо: Рекомендации специалиста

Врач Лазуренко рассказала, что порция шашлыка более чем 250 граммов приводит к тяжести. "Если съесть больше 250 граммов, то будет нагрузка на наши пищеварительные ферменты, которые расщепляют белок", - объяснила специалист.

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