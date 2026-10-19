В решающую стадию женского Кубка Беларуси по волейболу вышли «Прибужье», «Коммунальник-ГрГУ» и действующий обладатель трофея «Искра», а «Минчанка» получила место в «финале четырех» без квалификации как участница российской Суперлиги.
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