В решающую стадию женского Кубка Беларуси по волейболу вышли «Прибужье», «Коммунальник-ГрГУ» и действующий обладатель трофея «Искра», а «Минчанка» получила место в «финале четырех» без квалификации как участница российской Суперлиги.