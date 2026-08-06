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Мнение: «Израиль проецирует действия ХАМАС на всех палестинцев», – Денис Миргород

Мнение: «Израиль проецирует действия ХАМАС на всех палестинцев», – Денис Миргород

Кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений, политологии и мировой экономики «Пятигорского государственного университета» Денис Миргород в программе «Мнение» заявил, что политический курс премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обусловлен тенденциями в израильском обществе.

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