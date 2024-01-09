С начала года в Ленобласти случилось 180 коммунальных аварий

За первую неделю 2024 года прокуроры выявили более 50 нарушений закона. На линиях электросетевого хозяйства, объектах теплоснабжения и водоснабжения Ленобласти за первую неделю 2024 года произошло 180 аварий.
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