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Врач Белопольский: темный цвет мочи может указывать на урологические заболевания

Врач Белопольский: темный цвет мочи может указывать на урологические заболевания

Цвет мочи – один из главных показателей состояния мочевыводящей системы. В норме – цвет мочи должен быть светло-желтый, если моча приобретает коричневый или красноватый оттенок, – это указывает на наличие урологических заболеваний, рассказал "Газете.

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