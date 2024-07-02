Врач Белопольский: темный цвет мочи может указывать на урологические заболевания

Цвет мочи – один из главных показателей состояния мочевыводящей системы. В норме – цвет мочи должен быть светло-желтый, если моча приобретает коричневый или красноватый оттенок, – это указывает на наличие урологических заболеваний, рассказал "Газете.
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