Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев готов контролировать Запорожскую атомную электростанцию вместе с Соединёнными Штатами Америки, поскольку если контроль над объектом сохранит Россия, это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и «приблизит новую катастрофу».