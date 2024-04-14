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"Хезболла" заявила, что высоко оценивает решение Ирана ответить Израилю

"Хезболла" заявила, что высоко оценивает решение Ирана ответить Израилю

Представители ливанского шиитского движения "Хезболла" заявили, что высоко оценили решение Тегерана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в столице Сирийской арабской республике (САР) - Дамаске.

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