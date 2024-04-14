"Хезболла" заявила, что высоко оценивает решение Ирана ответить Израилю

Представители ливанского шиитского движения "Хезболла" заявили, что высоко оценили решение Тегерана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в столице Сирийской арабской республике (САР) - Дамаске.
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