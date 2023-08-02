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Брэди о первой победе за 2 года: «Теннис – часть меня, и я надеюсь, что никогда это не потеряю»

В первом круге в Вашингтоне финалистка Australian Open-2021, на этой неделе 1056-я ракетка мира, обыграла Ангелину Калинину 6:2, 6:1.

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