Раскрыты детали избиений школьников «братьями-борцухами» в Химках: «Вместо губ месиво»

В деле «туалетных избиений», которыми печально прославилась химкинская средняя школа №29, появились новые 14–15-летние фигуранты: извергов удалось вычислить по показаниям других членов их гоп-компании и по видео, выложенным в соцсети ими самими.
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