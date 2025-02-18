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Добрый Мир

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Трамп вытер ноги о Зеленского и ЕС! Раскрыты важные подробности о переговорах России и США

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12,1 тыс прочтений Вчера США и Россия готовятся к началу переговоров по Украине, которые стартуют уже 18 февраля в Саудовской Аравии.

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